Россия укрепляет сотрудничество в области правозащиты со странами Азии и Африки

МОСКВА, 11 октября, ФедералПресс. 11 октября в Доме прав человека состоялось подписание меморандумов о взаимодействии между уполномоченным по правам человека в Российской Федерации и представителями национальных правозащитных учреждений из Кении, Конго, Нигерии, Сьерра-Леоне и Бангладеш.