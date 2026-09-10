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ДумаТВ

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Песков заявил, что ситуация на земле становится для Украины все хуже

Песков заявил, что ситуация на земле становится для Украины все хуже

Песков заявил, что положение ВСУ на линии фронта ухудшается с каждым днем. По его словам, российские военные в ответ на удары по российским объектам наносят по Украине масштабные и систематические удары.

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