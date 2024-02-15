В окружном учебном центре ВВО в Хабаровском крае завершилась подготовка танковых экипажей

В рамках обучения военнослужащие отработали вождение танков, а также выход в район учебно-боевого применения, при этом наводчики-операторы и командиры танков освоили стрельбу из 125-мм пушки по появляющимся и движущимся целям.
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