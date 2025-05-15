❗️Мужчина из Симферопольского района пойдёт под суд за сотрудничество с СБУ Местный житель подозревается в конфиденциальном сотрудничестве с иностранным государством.
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❗️Мужчина из Симферопольского района пойдёт под суд за сотрудничество с СБУ Местный житель подозревается в конфиденциальном сотрудничестве с иностранным государством.