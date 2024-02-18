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Марина Ахмедова: Я не чувствую за собой никакого права говорить о милости к врагу

Марина Ахмедова: Я не чувствую за собой никакого права говорить о милости к врагу

Льются на Украину горькие видео из Авдеевки. Отходят бойцы ВСУ и на ходу записывают последние видео для своих семей.

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Комментарии
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ЛК
Любовь Кузьмина
В этом то и вся проблема! Поэтому эти опять к нам приходят с войной и убивают наших. Вот его спасут, вылечат, откормят и он пойдет и убъет опять наших детей, русских детей.
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1 час.
Сергей Тупиков
Спасибо за статью
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34 мин.
ВК
Василий Коликов
А зачем добивать? Пусть лежат. Проверить, чтобы ни патрона, ни гранаты, ни пистолета завалящего - и пусть себе гниют, подыхают в муках от гангрен. Это в первую очередь к артиллеристам относится, ну и к азовцам.
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12 мин.

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