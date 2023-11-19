Атомная реакция: «Плутон» — философский сай-фай от автора «Монстра»

«Атака титанов» закончилась, но аниме-индустрия на оскуднела масштабными историями: в пандан эпическому фэнтези на Netflix вышел восьмичасовой сай-фай «Плутон» по мотивам одноименной манги великого Наоки Урасавы (автор культового «Монстра»).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии