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Американский блогер и соучредитель South OC Cars & Coffee Джеймс Вер погиб в ДТП

Американский блогер и соучредитель South OC Cars & Coffee Джеймс Вер погиб в ДТП

Американский автоблогер Джеймс Вер погиб в автомобильной аварии. Об этом сообщил журнал People . McLaren 2019 года выпуска, в которой ехал 27-летний Вер с неизвестным спутником, вылетел с дороги, врезался в дерево и загорелся.

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