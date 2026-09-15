Американский блогер и соучредитель South OC Cars & Coffee Джеймс Вер погиб в ДТП

Американский автоблогер Джеймс Вер погиб в автомобильной аварии. Об этом сообщил журнал People . McLaren 2019 года выпуска, в которой ехал 27-летний Вер с неизвестным спутником, вылетел с дороги, врезался в дерево и загорелся.
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