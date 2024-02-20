Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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После смерти Навального* испугавшаяся тюрьмы Собчак решила завершить свою карьеру

После смерти Навального* испугавшаяся тюрьмы Собчак решила завершить свою карьеру

Интересная жизнь с Vera Star Фото: shared-links.com Скандальная журналистка Ксения Собчак видимо наконец осознав, чем могут закончиться её выходки, сменила риторику и заявила о том, что её жизненные приоритеты изменились: теперь она хочет всего лишь помогать людям нуждающимся в помощи и жить в своем доме, а главное не попасть в тюрьму.

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Комментарии
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Ирина Просто
да она спокойно жить не сможет, гов.. в ней все равно кипеть будет и выливаться наружу...
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19 час.
Мария Беликова
Согласна. И всё это от безнаказанности.
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18 час.
Лариса Фомичева
Вся семейка-мерзкая.Как в нашем старом советском кино &quot;Морозко&quot;: &quot;Не,не прынцесса! А хто? Королевна!!!&quot;
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18 час.

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