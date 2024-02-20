После смерти Навального* испугавшаяся тюрьмы Собчак решила завершить свою карьеру

Интересная жизнь с Vera Star Фото: shared-links.com Скандальная журналистка Ксения Собчак видимо наконец осознав, чем могут закончиться её выходки, сменила риторику и заявила о том, что её жизненные приоритеты изменились: теперь она хочет всего лишь помогать людям нуждающимся в помощи и жить в своем доме, а главное не попасть в тюрьму.