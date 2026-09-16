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Рязанские новости

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Суд в Рязани продлил домашний арест экс-главврачу ОКБ Шалаеву

Суд в Рязани продлил домашний арест экс-главврачу ОКБ Шалаеву

Срок домашнего ареста продлен на два месяца, в деле экс-главврача выявлено более 10 эпизодов взяточничества.

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