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«Хороший адвокат должен понимать логику регуляторов» // Интервью с Юрием Николаевым

Современному адвокату недостаточно знать закон — важно понимать логику регуляторов, анализировать изменения и прогнозировать правоприменение, считает основатель и управляющий партнер Московской коллегии адвокатов «Николаев и партнеры» Юрий Николаев.

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