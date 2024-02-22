Фрикадельки из фарша куриного, говяжьего или индюшиного — рецепты с подливкой. Как сделать фрикадельки из фарша для супа?

Фрикадельки из фарша, рецепт которых можно выбрать из предложенной ниже подборки, преобразят вкусовые характеристики первого блюда или станут одним из лучших дополнений для картофельного гарнира, к кашам, макаронам, если оформить их с подливкой.
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