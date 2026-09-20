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Энцо впервые забил за «Ман Сити» – «Сандерленду» в АПЛ со штрафного

Энцо Фернандес забил первый гол за « Манчестер Сити ». Аргентинский полузащитник открыл счет на 9-й минуте матча 5-го тура АПЛ против « Сандерленда », забив прямым ударом со штрафного (1:1, первый тайм).

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