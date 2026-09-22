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NewsOne

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Фейки, которые не сработали. Зачем после выборов информповестку заполонят новые вбросы

Уверенное второе место заняла нынешняя избирательная кампания по количеству фейков за последние годы, уступив лишь президентским выборам 2024-го.

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