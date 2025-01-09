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Штурм в Курахово: 11 ВСУ взяты в плен русской группой из трёх бойцов

Штурм в Курахово: 11 ВСУ взяты в плен русской группой из трёх бойцов

Русская штурмовая группа в составе трёх человек, действуя в Курахово, успешно пленила 11 солдат ВСУ. Командир группы с позывным "Боксёр" рассказал о захвате, подчеркнув моральное подавление противника и их просьбу о пощаде.

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