Русская штурмовая группа в составе трёх человек, действуя в Курахово, успешно пленила 11 солдат ВСУ. Командир группы с позывным "Боксёр" рассказал о захвате, подчеркнув моральное подавление противника и их просьбу о пощаде.
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