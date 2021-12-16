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Госдума может установить для мэров единый срок полномочий

Госдума может установить для мэров единый срок полномочий

Депутаты Государственной думы рассмотрят законопроект о пятилетнем сроке полномочий для должностных лиц на местном уровне, заявил один из авторов проекта, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

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