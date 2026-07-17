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Царьград

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Суд в Подмосковье оштрафовал Бориса Надеждина* на 1000 рублей

Суд в Подмосковье оштрафовал Бориса Надеждина* на 1000 рублей

Политика обвиняют по статье о пропаганде экстремизма.Долгопрудненский городской суд Московской области признал бывшего кандидата в президенты Бориса Надеждина* виновным в пропаганде экстремизма и назначил ему штраф в размере одной тысячи рублей.

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