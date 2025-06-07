Военнослужащий вернулся домой в Надым из зоны СВО

В Надымском районе торжественно встретили участника СВО Владимира, приехавшего в отпуск. В своем telegram-канале глава района Дмитрий Жаромских отметил, что такие встречи всегда наполнены особыми эмоциями.
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