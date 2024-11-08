17 млн рублей выделили на оснащение Смоленского музея-заповедника

Оценить проведенное благодаря этим средствам обновление можно будет уже в начале следующего года, сообщают в региональном министерстве культуры и туризма Смоленский музей-заповедник является одним из крупнейших музейных объединений в России.
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