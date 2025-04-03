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Царьград

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Сбивает со скоростью света: В России разработали лазерный лучемёт для бесшумного уничтожения дронов

Сбивает со скоростью света: В России разработали лазерный лучемёт для бесшумного уничтожения дронов

В зоне СВО он пока не применяется.Русские разработчики создали лучемёт – лазерное ружье, предназначенное для борьбы с беспилотниками.

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