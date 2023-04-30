Кто из знаменитостей признан инагентом из-за СВО на момент весны 2023

2022 год полностью изменил привычный шоу-бизнес и культурную сферу. Спецоперация разделила творческих деталей на два лагеря, первые остались в России и поддержали решение властей, вторые негативно высказались, за что попали в список иноагентов.
2022 год полностью изменил привычный шоу-бизнес и культурную сферу. Спецоперация разделила творческих деталей на два лагеря, первые остались в России и поддержали решение властей, вторые негативно высказались, за что попали в список иноагентов.
Свежие комментарии