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Zero Hedge

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The AI Rally Trapdoor Just Swung Open Violently

The AI Rally Trapdoor Just Swung Open Violently

The AI Rally Trapdoor Just Swung Open Violently  Submitted by QTR's Fringe Finance Last week, I wrote a piece titled “It’s Official: The AI Emperor Has No Clothes,” arguing that the artificial intelligence bubble was approaching the point where investors would be forced to confront the financial reality underneath years of hype, circular financing and absurd valuations.

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