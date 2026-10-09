The AI Rally Trapdoor Just Swung Open Violently Submitted by QTR's Fringe Finance Last week, I wrote a piece titled “It’s Official: The AI Emperor Has No Clothes,” arguing that the artificial intelligence bubble was approaching the point where investors would be forced to confront the financial reality underneath years of hype, circular financing and absurd valuations.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Zero Hedge11 подписчиков
Свежие комментарии
- B Eric Swalwell Abo...
- J German Schools 'D...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым