В Северодвинске открылись ёлочные базары

В Северодвинске открылись семь ёлочных базаров. Они будут работать до 31 декабря. Как сообщили в администрации Северодвинска, живую ёлочку можно приобрести возле ЦУМа на улице Ломоносова, 81, возле универмага «Радуга» на улице Советская, 56, рядом с Северодвинским торговым центром на улица Ломоносова, 118.