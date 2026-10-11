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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Россияне запечатлели яркое северное сияние во время сильной магнитной бури

Россияне запечатлели яркое северное сияние во время сильной магнитной бури

Кадры редкого для средней полосы явления продолжают появляться в соцсетях Фото: соцсети россиян Жители России наблюдают яркое северное сияние, которое появилось на фоне мощной магнитной бури.

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