Steak Lovers
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Steak Lovers

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Свежие комментарии

  • Алексей
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Берем лаваш и бекон и за 5 минут превращаем в закуску. Можно сделать даже в обычной духовке и все равно будет с дымком

Берем лаваш и бекон и за 5 минут превращаем в закуску. Можно сделать даже в обычной духовке и все равно будет с дымком

Пожалуй, это один из лучших вариантов невероятно вкусных закусок на скорую руку. В основе простой тонкий лаваш и небольшой кусочек бекона, однако после духовки каждый кусочек уже может заменить даже сочный шашлык.

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Комментарии
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А
Алексей
Вкусняшка😁
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