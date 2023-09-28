Берем лаваш и бекон и за 5 минут превращаем в закуску. Можно сделать даже в обычной духовке и все равно будет с дымком

Пожалуй, это один из лучших вариантов невероятно вкусных закусок на скорую руку. В основе простой тонкий лаваш и небольшой кусочек бекона, однако после духовки каждый кусочек уже может заменить даже сочный шашлык.
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