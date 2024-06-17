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Посещаемость торговых центров в Москве выросла на 5% год к году

Посещаемость торговых центров в Москве выросла на 5% год к году

Показатель Mall Index (отражает количество посетителей на 1 тыс. кв. м торговых площадей) увеличился на 5% в Москве в период с 3 по 9 июня год к году, в Санк-Петербурге значения оказались сопоставимы, пишет «Ъ» со ссылкой на Focus Technologies.

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