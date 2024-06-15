Киевский историк рассказал об украинском вторжении в Чехословакию

Украину вряд ли можно считать колонией России в классическом смысле этого слова. Причина в том, что украинские элиты в имперский период были не просто допущены к управлению государством, но и формировали мощные элитарные группы на уровне Петербурга, активно конкурирующие с «немецкой партией» и играющие важную роль в политической жизни империи.