Киевский историк рассказал об украинском вторжении в Чехословакию

Украину вряд ли можно считать колонией России в классическом смысле этого слова. Причина в том, что украинские элиты в имперский период были не просто допущены к управлению государством, но и формировали мощные элитарные группы на уровне Петербурга, активно конкурирующие с «немецкой партией» и играющие важную роль в политической жизни империи.
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