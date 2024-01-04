Соловей разбойник. Русские комедии

Дерзкий романтик Севастьян Соловьёв, cтупил на лихую стезю разбоя по зову крови своих предков. И пока полиция и спецслужбы пытаются ликвидировать банду Соловья-Разбойника, он, со свойственным ему драйвом и озорством, восстанавливает в родном краю справедливость.
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