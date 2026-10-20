Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф планирует отправиться в Россию на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным после того, как проведет переговоры по Украине в Осло, сообщили источники Reuters.
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