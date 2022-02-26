Руслан Камболов ведет переговоры с «Актобе» («Матч ТВ»)

Бывший полузащитник сборной России по футболу Руслан Камболов может продолжить карьеру в Казахстане. Как сообщает «Матч ТВ», находящийся в статусе свободного агента 32-летний хавбек входит в сферу интересов «Актобе», и стороны уже ведут переговоры.