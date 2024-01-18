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Царьград

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Белорусские женщины отправили "гуманитарку" единственному роддому в Мариуполе

Белорусские женщины отправили "гуманитарку" единственному роддому в Мариуполе

Жительницы Гомеля собрали гуманитарную помощь для рожениц и новорожденных Мариуполя.Мариупольский роддом вскоре получит гуманитарную помощь, переданную женщинами Гомельской области Белоруссии, сообщает портал "Sputnik.

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lenivka
Молодцы белорусы
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