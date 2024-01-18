Белорусские женщины отправили "гуманитарку" единственному роддому в Мариуполе

Жительницы Гомеля собрали гуманитарную помощь для рожениц и новорожденных Мариуполя.Мариупольский роддом вскоре получит гуманитарную помощь, переданную женщинами Гомельской области Белоруссии, сообщает портал "Sputnik.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии