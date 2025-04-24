Русский компас Фото: "Readovka". Стало известно состояние избитого ребёнка и как отреагировала школа.
Уголовка, отчисление, митинг: новое об избиении южанами мальчика в школе Москвы
Комментарии
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sorsw
На Кавказе все мамами клянутся! Несчастные их матери, как же земля носит этих сынков?
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9 час.
sorsw
- а оба - армяне... Кто же это придумал прятаться за "кавказскую национальность", тем самым своими проступками позорить свою национальность и прятаться за других?
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8 час.
Alex Nемо
Директора уволили по какой статье? И в каком следующем образовательном учреждении он объявится? Таких нужно увольнять без права работать в будущем в любом образовательном учреждении или в профессиональном поле относящемуся к образованию даже косвенно, например поставляющем салфетки для школьных столовых!
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5 час.
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