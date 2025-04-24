Уголовка, отчисление, митинг: новое об избиении южанами мальчика в школе Москвы

sorsw На Кавказе все мамами клянутся! Несчастные их матери, как же земля носит этих сынков?

sorsw - а оба - армяне... Кто же это придумал прятаться за "кавказскую национальность", тем самым своими проступками позорить свою национальность и прятаться за других?