Деколонизация курильщика: отключат ли зимой свет в переименованных на Украине городах?

Анонсированное в качестве «финального этапа дерусификации» украинской топонимики массовое переименование более 300 населенных пунктов, чьи названия расходятся с нормами принятого пару лет назад закона о «деколонизации», и «содержат символику российской имперской политики или не отвечают стандартам государственного языка», ожидаемо стало не точкой сборки для расколотого украинского общества, а очередным поводом для конфликта.