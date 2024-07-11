Белорусско-китайские военные учения «Атакующий сокол» Китайские военнослужащие в БелоруссииВ последние годы Беларусь и Китай активно развивают сотрудничество в военной сфере.
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Белорусско-китайские военные учения «Атакующий сокол» Китайские военнослужащие в БелоруссииВ последние годы Беларусь и Китай активно развивают сотрудничество в военной сфере.
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