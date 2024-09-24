Магнитная буря ожидается на Земле 25 сентября: что это значит для нас? Ольга Вайленко25 сентября 2024 года на Землю обрушится магнитная буря уровня G1 — одна из слабых по международной классификации.
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