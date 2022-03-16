Кайри Ирвинг: «Мне нужно получить пропуск для прессы»

Разыгрывающий «Бруклина» Кайри Ирвинг выразил надежду, что решение властей Нью-Йорка в конечном итоге изменится и он сможет участвовать в домашних матчах «Нетс».

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