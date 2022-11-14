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6 тысяч югорчан до конца года могут принять участие в СВО

6 тысяч югорчан до конца года могут принять участие в СВО

Шесть тысяч югорчан до конца 2022 года могут принять участие в специальной военной операции, сообщили в правительстве Ханты-Мансийского автономного округа.

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