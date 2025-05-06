Покидающий пост канцлера Германии Шольц пожелал удачи преемнику Мерцу

В своей прощальной речи на посту канцлера Германии Олаф Шольц пожелал удачи лидеру альянса Христианско-демократического союза и Христианского социального союза (ХДС/ХСС) Фридриху Мерцу, который является кандидатом на пост главы правительства.
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