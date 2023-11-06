Грузовик протаранил автобус в Кемерово: погибла женщина

Ещё пять человек пострадали.фото: t.me/gumvd42--> Женщина стала жертвой столкновения грузовика с автобусом в Кемерово, в больницах оказались пять человек, сообщает 6 ноября пресс-служба регионального управления МВД.
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