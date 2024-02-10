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В прошлом году ёмкость рынка полупроводниковой продукции сократилась на 8,2 %...

В прошлом году ёмкость рынка полупроводниковой продукции сократилась на 8,2 %...

В прошлом году ёмкость рынка полупроводниковой продукции сократилась на 8,2 % до $526,8 млрдВ денежном выражении рынок полупроводниковых компонентов в прошлом году много потерял из-за неблагоприятной динамики цен на память, но отраслевая ассоциация SIA утверждает, что в целом сокращение оборота ограничилось 8,2 % до $526,8 млрд по сравнению с 2022 годом.

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