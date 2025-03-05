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Китай

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Президент Беларуси ратифицировал договор с Россией о гарантиях безопасности

Минск, 4 марта /Синьхуа/ -- Президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник подписал закон "О ратификации Договора между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства".

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