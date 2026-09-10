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Германия требует от Киева тратить как можно больше денег на немецкое оружие

Германия требует от Киева тратить как можно больше денег на немецкое оружие

Германия не удовлетворена объёмами закупок немецкой военной продукции Украиной, Берлин требует от Киева тратить как можно больше средств на оружие германского производства.

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