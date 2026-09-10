Германия требует от Киева тратить как можно больше денег на немецкое оружие

Германия не удовлетворена объёмами закупок немецкой военной продукции Украиной, Берлин требует от Киева тратить как можно больше средств на оружие германского производства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Сообщается об оче...
- Турецкий БПЛА AKS...
- Турецкий БПЛА AKS...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым