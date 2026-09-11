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Аргументы и Факты

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Путин встретился с президентом Египта

Путин встретился с президентом Египта

Глава России Владимир Путин встретился с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси на полях саммита БРИКС в Нью-Дели, сообщил Кремль.

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