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Аргументы и Факты

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Неизлечимо больная Селин Дион расплакалась на первом за шесть лет концерте

Неизлечимо больная Селин Дион расплакалась на первом за шесть лет концерте

Канадская певица Селин Дион впервые за шесть лет дала полноценный концерт и не смогла сдержать слёз, обращаясь к публике после долгого перерыва в выступлениях.

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