Что такое брюква и с чем её едят?

М

ММ

Такая же гадость, как и репа! Характерный запах и привкус, который ничем не перебьешь, отвратная склизкая мякоть в вареном виде! В сыром еще можно с голодухи на поле сжевать... Лучше сахарную свеклу. Ту, которая растет в Краснодарском крае, а не на северах и Урале. Как то останавливались на поле, погрызли, домой на борщ взяли. ВКУСНЯТИНА! А брюква- ФУ!!!