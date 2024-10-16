Нравятся ли вам кушанья из брюквы? Или вы никогда её не пробовали, а может даже и не слышали о ней? А ведь ещё буквально 200 лет назад в России выращивали больше 300 000 тонн этого незамысловатого овоща, родственника репы и капусты.
Что такое брюква и с чем её едят?
Комментарии
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М
ММ
Такая же гадость, как и репа! Характерный запах и привкус, который ничем не перебьешь, отвратная склизкая мякоть в вареном виде! В сыром еще можно с голодухи на поле сжевать... Лучше сахарную свеклу. Ту, которая растет в Краснодарском крае, а не на северах и Урале. Как то останавливались на поле, погрызли, домой на борщ взяли. ВКУСНЯТИНА! А брюква- ФУ!!!
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18 час.
Ибрагимова Надежда
И брюква и репа очень вкусные овощи. Просто многие не умеют их готовить, а ведь это еда наших предков! Репа или брюква фаршированная мясом, тушеная в сметане - пальчики оближешь! А салат из свежей тертой репы с морковкой и чесночком и майонезом!!!
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15 час.
М
ММ
Как ни готовьте, запах не уберете! Бр-р-р...!
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8 час.
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