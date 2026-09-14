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SPLETNIK

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Селена Гомес, Николь Кидман, Зендая и Эль Фаннинг с сестрой на красной дорожке премии "Эмми"

Селена Гомес, Николь Кидман, Зендая и Эль Фаннинг с сестрой на красной дорожке премии "Эмми"

В Лос-Анджелесе проходит 78-я ежегодная церемония вручения премии "Эмми". На красной дорожке появились Селена Гомес, Николь Кидман, Зендая, сёстры Эль и Дакота Фаннинг, звезда "Американской истории любви" Сара Пиджон, Шейлин Вудли, Флоренс Пью, Лиза Кудроу с сыном Джулианом и Одесса Эзайон.

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