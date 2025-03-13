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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Раньери о вылете «Ромы» от «Атлетика» в ЛЕ: «Досадно, но я не могу винить игроков – они провели фантастический матч. Красная Хуммельса была очевидной, но так бывает»

Римляне проиграли «Атлетику» в ответном матче 1/8 финала (1:3) и уступили по сумме двух матчей. На 11-й минуте «Рома» осталась в меньшинстве после удаления Матса Хуммельса – защитник сбил в подкате Мароана Саннади, перехватившего его поперечный пас, за что получил прямую красную карточку.

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