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Армия России выбила оккупантов из курской Рубанщины у дороги смерти ВСУ (КАРТА)

Армия России выбила оккупантов из курской Рубанщины у дороги смерти ВСУ (КАРТА)

Армия России выбила оккупантов из курской Рубанщины у дороги смерти ВСУ! Продолжая наступление на Курском фронте российские войска в западных окрестностях Суджи зачистили Рубанщину, где сидели остатки разбитых частей ВСУ.

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