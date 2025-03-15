Армия России выбила оккупантов из курской Рубанщины у дороги смерти ВСУ (КАРТА)

Армия России выбила оккупантов из курской Рубанщины у дороги смерти ВСУ! Продолжая наступление на Курском фронте российские войска в западных окрестностях Суджи зачистили Рубанщину, где сидели остатки разбитых частей ВСУ.
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