Пару слов про мудаков

Театр абсурдаПару слов про мудаков Что-то у меня, что не пост - то стихи. Лето видать, середина. В общем, в Томске как-то кучно пошло на прошлой неделе.Вернуться к статье42НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьVladimir LioubimcevЧто, вы работник этой авиакомпании? Что так взбеленились за их деньги? Мудаками тут обзываете людей... А заливать бадяженный бензин в самолет, что сразу два мотора прекратили работу и люди чуть не погибли, а летчик-герой ногу сломал, а мог и погибнуть - ЭТО НЕ КОМПАНИЯ МУДАКОВ?!! Орет он тут за их деньги, людей обзывает!! Да этих дельцов сажать нужно, а компанию разметать в клочки! Бесы чертовы!! Кто теперь рискнет полететь на их самолетах?? Обосрались - и пошли значит ВОН с рынка авиапереворзок, раз работать и отвечать за свою работу не хотите!! ПОШЛИ ВОН!!Алексей СафроновУверен, если б за провокационные статейки диванных "мудаков" давали бы не гонорар, а тюремный срок, то их не было!Vladimir LioubimcevВначале пусть дадут сроки тем, что дела черные творит и подвергает жизни людей опасности!! А то: "Сказали не так"... А СДЕЛАЛИ - КАК?!! на то, что сказали? Да на то, что сделали, еще не то нужно сказать!! И посадить еще в придачу. За преступление... А то рты они тут затыкают, людей обзывают мудаками. А вы сами - кто после этого?!"!Александр ИвановАвтор просто Пустой Мудозвон!! Там просто надо выяснять причину падения и не балаболить по пустому!!Комментировать
Свежие комментарии