Авиация ЮВО в Армении готова к полетам в зимнем учебном периоде

На авиабазе Эребуни в подготовительный период был проведен комплекс мероприятий: регламентное обслуживание самолетов и вертолетов, комплексные ремонтно-восстановительные работы объектов военного аэродрома, проверена функциональность специального оборудования и аппаратуры связи.
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