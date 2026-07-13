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Можно ли ходить в баню во время беременности — эксперт

Можно ли ходить в баню во время беременности — эксперт

Беременным женщинам нельзя многое — например, испытывать повышенные нагрузки или пить спиртное. Но как на организм будущей мамы влияют оздоровительные процедуры, например, баня? На этот вопрос ответил кандидат медицинских наук, старший преподаватель кафедры фармакологии Института фармации и медицинской химии Пироговского Университета Андрей Кондрахин.

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