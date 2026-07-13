Беременным женщинам нельзя многое — например, испытывать повышенные нагрузки или пить спиртное. Но как на организм будущей мамы влияют оздоровительные процедуры, например, баня? На этот вопрос ответил кандидат медицинских наук, старший преподаватель кафедры фармакологии Института фармации и медицинской химии Пироговского Университета Андрей Кондрахин.